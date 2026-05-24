Approfitta del pensionato malato per farsi dare casa e risparmi 30mila euro | badante condannata a Torino

Notizia in breve

Una donna è stata condannata a un anno e sei mesi di carcere per aver approfittato di un anziano malato, ottenendo la nuda proprietà della sua casa e circa 30.000 euro in contanti. La badante avrebbe usato modalità sospette per ottenere i beni dell’uomo, che doveva essere assistito. La sentenza è stata emessa nei giorni scorsi a Torino.