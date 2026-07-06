Salento due rapine in casa e notte di paura | pensionato legato a un palo badante minacciata
Due rapine in casa nel Salento hanno provocato una notte di paura. In una villetta di Monteroni, un pensionato di 71 anni è stato picchiato e legato a un palo mentre i ladri cercavano di aprire la cassaforte. In un’altra abitazione di Arnesano, una badante straniera è stata minacciata durante l’irruzione degli aggressori. Nessuna persona è rimasta ferita, ma le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi.
Prima il pensionato di 71 anni picchiato e costretto ad aprire la cassaforte nella sua villetta di Monteroni, poi la badante straniera minacciata durante un'incursione in un'abitazione di Arnesano. Due rapine consumate nell'arco di 24 ore, con modalità molto simili tra loro e, secondo quanto ricostruito in questa prima fase d'indagine dai carabinieri, analoghe anche a quelle del colpo messo a segno nei giorni scorsi nella villa del sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, distante poche centinaia di metri dai nuovi raid criminali. Un particolare, emerso dai racconti delle vittime, potrebbe rivelarsi utile agli investigatori: i rapinatori parlavano in chiaro dialetto salentino. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Salento, due rapine in casa e notte di paura: pensionato pestato, badante minacciata
Approfitta del pensionato malato per farsi dare casa e risparmi (30mila euro): badante condannata a TorinoUna donna è stata condannata a un anno e sei mesi di carcere per aver approfittato di un anziano malato, ottenendo la nuda proprietà della sua casa e...
Salento, due rapine in casa e notte di paura: pensionato pestato, badante minacciataPrima il pensionato di 71 anni picchiato e costretto ad aprire la cassaforte nella sua villetta di Monteroni, poi la badante straniera minacciata ... msn.com
L’incubo delle rapine in casa in Salento continua, anziano rapinato e bloccato a MonteroniNon si arresta il numero delle rapine in casa nel Salento, ore drammatiche a Monteroni di Lecce per un anziano bloccato in casa da tre malviventi ... trmtv.it