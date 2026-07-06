Salento due rapine in casa e notte di paura | pensionato legato a un palo badante minacciata

Notizia in breve

Due rapine in casa nel Salento hanno provocato una notte di paura. In una villetta di Monteroni, un pensionato di 71 anni è stato picchiato e legato a un palo mentre i ladri cercavano di aprire la cassaforte. In un’altra abitazione di Arnesano, una badante straniera è stata minacciata durante l’irruzione degli aggressori. Nessuna persona è rimasta ferita, ma le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi.