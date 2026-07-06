Sale la tensione tra Russia e Ue | Mosca minaccia la Polonia e attacca di nuovo Kiev

Mosca ha lanciato nuovi attacchi con missili e droni contro Kiev, causando almeno dieci vittime e 46 feriti. La tensione tra Russia e Ucraina resta elevata, dopo le minacce di Mosca alla Polonia. Le forze russe hanno colpito la capitale ucraina in più ondate di attacchi, secondo fonti locali. La situazione rimane critica, con escalation militare che prosegue senza sosta.

Resta altissima la tensione in Ucraina. Dopo le minacce di Mosca alla Polonia, le forze russe sono tornate all’attacco lanciando ondate di missili e droni contro Kiev: sono almeno dieci le persone uccise, con altre 46 rimaste ferite. Poco prima il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva avvertito sull’arrivo di un nuovo attacco su larga scala contro la capitale. Un edificio residenziale è stato parzialmente distrutto, tra il settimo e il nono piano, come confermato dal capo dell’amministrazione militare della città di Kiev. Nelle immagini che circolano sui social si vede una parte della facciata dell’edificio che è crollata dopo essere stata colpita da un missile. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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