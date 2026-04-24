Il 24 aprile 2026, Vladimir Solovyov ha rivolto critiche ai vertici italiani e al presidente della Repubblica durante un intervento pubblico. La tensione tra Roma e Mosca si intensifica nel contesto delle discussioni sugli aiuti militari all'Ucraina, con un pacchetto di 90 miliardi di euro approvato di recente. Le dichiarazioni di Solovyov si inseriscono in un quadro di scontri diplomatici legati anche alle sanzioni economiche imposte alla Russia.

? Cosa sapere Vladimir Solovyov attacca Mattarella e i vertici italiani il 24 aprile 2026.. Le tensioni crescono per gli aiuti da 90 miliardi all'Ucraina e le sanzioni.. Le tensioni diplomatiche tra Roma e Mosca si sono riaccese questo venerdì 24 aprile 2026, dopo che il conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov ha lanciato durissimi attacchi contro le massime istituzioni italiane, citando persino le parole del Presidente della Sergio Mattarella. L’escalation verbale è scoppiata per il terzo giorno consecutivo, superando i tentativi di mediazione diplomatica suggeriti dall’ambasciatore di Mosca in Italia, Alexey Paramonov, il quale aveva invocato una moderazione delle emozioni per salvaguardare la sensibilità di russi e italiani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro Roma-Mosca: Solovyov attacca Mattarella e sale la tensione

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