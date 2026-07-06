Mosca minaccia la Polonia | Se produce droni per Kiev è a rischio Putin riapre il dialogo con Trump

Mosca ha avvertito la Polonia che rischia conseguenze se continuerà a produrre droni per le forze ucraine. L’accusa arriva dal Cremlino, che ha rafforzato le tensioni in vista del vertice Nato di Ankara. Nel frattempo, il presidente russo ha riaperto il dialogo con l’ex presidente degli Stati Uniti. La tensione tra Russia e Polonia si intensifica, mentre il vertice Nato si avvicina.

La tensione tra Russia e Polonia torna a crescere alla vigilia del vertice Nato di Ankara. Dal Cremlino arriva un duro avvertimento nei confronti di Varsavia, accusata di produrre sul proprio territorio droni destinati alle forze ucraine. Intanto Vladimir Putin e Donald Trump riaprono il dialogo, mentre Volodymyr Zelensky denuncia che Mosca starebbe preparando una nuova offensiva su larga scala. Le dichiarazioni del Cremlino arrivano in un momento particolarmente delicato per il conflitto, con il fronte diplomatico che prova a riattivarsi senza che sul terreno diminuisca l’intensità dei combattimenti. Alla vigilia del summit Nato, la guerra torna così ad alimentare tensioni anche tra Mosca e i Paesi dell’Alleanza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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