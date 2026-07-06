Il 10 e 11 luglio si svolgono a Pietrelcina le celebrazioni per il decimo anniversario di Sale della Terra, un'organizzazione che promuove l'accoglienza dei migranti nei piccoli comuni. Durante i due giorni si terranno eventi dedicati all'economia civile e al futuro delle aree interne. La manifestazione si svolge nel contesto del lavoro dell'organizzazione, che da dieci anni si impegna in progetti di integrazione e sviluppo locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Appuntamento al 10 e 11 luglio a Pietrelcina che diventerà il luogo principale delle celebrazioni del Consorzio Sale della Terra, che ha fatto dell’accoglienza dei migranti nei piccoli comuni il suo manifesto di apertura verso il prossimo. Un cammino che ha permesso di trasformare non solo l’accoglienza ma anche l’economia civile ed il welfare in strumenti di sviluppo per il Sud ed in modo particolare per quelle aree a forte rischio di spopolamento. Celebrazioni. “ Per noi – ha spiegato Francesco Giangregorio, vice presidente di Sale della Terra – si tratta di un momento celebrativo importante perché festeggiamo i nostri primi 10 anni come consorzio ma in realtà capita un triplice anniversario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sale della Terra compie 10 anni: due giorni tra accoglienza, economia civile e futuro delle aree interne

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