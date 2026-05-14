Daje compie 10 anni | due giorni di festa tra vino formaggi salumi e musica dal vivo
Daje compie dieci anni e per celebrare questo traguardo sono stati organizzati due giorni di eventi al Centro Galeazzo Alessi. La manifestazione prevede momenti dedicati a vino, formaggi e salumi, accompagnati da musica dal vivo. La festa si svolge in un ambiente che unisce natura e convivialità, offrendo agli ospiti un'occasione per condividere il ricordo di un decennio di attività. L'iniziativa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza l’uso di nomi propri o dettagli specifici.
Daje compie dieci anni e al Centro Galeazzo Alessi si preparano due giorni di festa tra cibo, natura e musica.L'evento, in programma sabato 16 e domenica 17, celebrerà i dieci anni di Daje, realtà che ha fatto della stagionalità e del rispetto per le produzioni tradizionali la propria filosofia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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