Daje compie 10 anni | due giorni di festa tra vino formaggi salumi e musica dal vivo

Daje compie dieci anni e per celebrare questo traguardo sono stati organizzati due giorni di eventi al Centro Galeazzo Alessi. La manifestazione prevede momenti dedicati a vino, formaggi e salumi, accompagnati da musica dal vivo. La festa si svolge in un ambiente che unisce natura e convivialità, offrendo agli ospiti un'occasione per condividere il ricordo di un decennio di attività. L'iniziativa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza l’uso di nomi propri o dettagli specifici.

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