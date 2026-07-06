Sala | ‘in futuro può essere che mi vedrete in Parlamento’

Notizia in breve

Il sindaco di Milano ha dichiarato che in futuro potrebbe candidarsi al Parlamento. Ha precisato di non avere ambizioni da leader e di voler contribuire al governo, senza specificare tempi o ruoli. La sua affermazione è stata rilasciata durante un'intervista a Sky Tg24 Live In. Attualmente ricopre la carica di primo cittadino e non ha annunciato ufficialmente un suo ingresso in politica a livello nazionale.