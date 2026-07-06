Sala | ‘in futuro può essere che mi vedrete in Parlamento’
Il sindaco di Milano ha dichiarato che in futuro potrebbe candidarsi al Parlamento. Ha precisato di non avere ambizioni da leader e di voler contribuire al governo, senza specificare tempi o ruoli. La sua affermazione è stata rilasciata durante un'intervista a Sky Tg24 Live In. Attualmente ricopre la carica di primo cittadino e non ha annunciato ufficialmente un suo ingresso in politica a livello nazionale.
In futuro “può essere che mi vedrete in Parlamento”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del suo futuro a Sky Tg24 Live In. “Se posso vorrei dare un buon contributo ma non ho ambizioni da leader”, ha aggiunto. ANSA. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
COMUNE, SALA: SU MIO FUTURO PRESTO MA CON PD CI PUÒ STARE
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Il sindaco di Milano, Beppe #Sala, a Sky Tg24 Live In: In futuro può essere che mi vedrete in Parlamento. @politikosit x.com
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