Sala | ‘in futuro può essere che mi vedrete in Parlamento’

Da imolaoggi.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Milano ha dichiarato che in futuro potrebbe candidarsi al Parlamento. Ha precisato di non avere ambizioni da leader e di voler contribuire al governo, senza specificare tempi o ruoli. La sua affermazione è stata rilasciata durante un'intervista a Sky Tg24 Live In. Attualmente ricopre la carica di primo cittadino e non ha annunciato ufficialmente un suo ingresso in politica a livello nazionale.

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In futuro “può essere che mi vedrete in Parlamento”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del suo futuro a Sky Tg24 Live In. “Se posso vorrei dare un buon contributo ma non ho ambizioni da leader”, ha aggiunto. ANSA. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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