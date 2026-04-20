Genitori che mi aggrediscono tramite e-mail | Può essere reato ma prima segnalare e documentare tutto Il Punto dell’Avvocato De Martino

Un genitore ha scritto email con toni offensivi e pressanti a un insegnante. L’avvocato Alessandro De Martino spiega che, in presenza di comunicazioni di questo tipo, potrebbe essere possibile procedere per reato, ma è necessario valutare attentamente il contenuto specifico di ogni messaggio. Prima di intraprendere azioni legali, si consiglia di segnalare e raccogliere tutta la documentazione relativa alle comunicazioni inviate.

Un genitore che invia mail offensive e pressanti a un docente può essere denunciato? La risposta, spiega l’avvocato Alessandro De Martino, non è automatica e dipende sempre dal contenuto concreto delle comunicazioni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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