Milan Futuro Sala | Dobbiamo essere più cattivi sotto porta Spero di arrivare in prima squadra un giorno

Al termine della partita tra Milan Futuro e Varesina, terminata con una sconfitta per 1-0, il capitano Emanuele Sala ha commentato il match. Ha affermato che la squadra deve essere più decisa in fase offensiva e ha espresso il desiderio di arrivare un giorno in prima squadra. Le sue parole si sono concentrate sulle aree di miglioramento e sui prossimi obiettivi personali e collettivi.

Il Milan Futuro cade in casa contro la Varesina, al termine di un match in cui i ragazzi di mister Oddo hanno creato tanto, ma non sono riusciti a raccogliere quanto di buono seminato. Gli ospiti si sono imposti per 1-0 a 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno. Decisivo il gol di Mathéssendé Baud al 77' minuto. (qui le pagelle) Al termine della partita, il capitano Emanuele Sala ha analizzato la sconfitta contro la Varesina ai microfoni di 'Milan TV'. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. Sulla sua stagione: "L'annata è stata sicuramente più che positiva, sia a livello personale che a livello di squadra. Mi porto dietro tanta esperienza da questo campionato, perché giocare contro i grandi è molto difficile.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro, Sala: “Dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Spero di arrivare in prima squadra un giorno” Carl Barks Legacy through Goin' Quackers Notizie correlate Inter, ecco Luis Henrique prima del derby: “Per vincere dobbiamo essere più cattivi”Luis Henrique, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si... Ecco Castro prima di Bologna-Milan: “Dobbiamo tornare a essere la squadra di prima”Santiago Castro, giocatore rossoblù, ha parlato a 'DAZN' prima di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Milan, Allegri: I fischi hanno fatto bene a Rafa. Poi sul suo futuro...; Serie D, girone B: La Varesina supera 0-1 al Chinetti il Milan Futuro, decide la rete di Baud Banaga; Tomori pre Verona-Milan: Vogliamo restare con Allegri in futuro; I Giochi del Nord-Ovest, da triangolo industriale a triangolo olimpico. L’ipotesi Milano-Torino-Genova: candidatura diffusa per il 2036. Tare può dire addio insieme ad Allegri? Risposta netta del ds: il piano futuro del MilanIl ds del Milan Igli Tare ha risposto in merito al suo futuro e a quello di Allegri prima della partita contro il Verona: le sue parole ... spaziomilan.it Tare sul suo futuro: Non ci penso. Dobbiamo prima arrivare all'obiettivo e poi sedersi insieme a Furlani e IbraNel pre partita di Hellas Verona-Milan, sfida valida pr la 33esima giornata di Serie A Enilive, il direttore sportivo rossonero Igli Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare ... milannews.it Milan Futuro, Sala dopo la Varesina: «Annata positiva per me e la squadra. La Serie D non è facile» - facebook.com facebook Milan Futuro, Sala dopo la Varesina: «Annata positiva per me e la squadra. La Serie D non è facile» x.com