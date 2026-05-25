La gelateria Capo Nord di via Murri ha celebrato il suo cinquantesimo anniversario con una festa aperta ai clienti. I visitatori hanno ricevuto un gelato gratuito ieri, tra le 16 e le 19, in occasione del mezzo secolo di attività. La giornata ha visto un grande afflusso di persone che hanno condiviso il momento di festa con il locale.

La gelateria Capo Nord di via Murri compie 50 anni e festeggia il grande traguardo con i clienti. Ieri, dalle 16 alle 19, i (tanti) visitatori hanno infatti ricevuto in omaggio un gelato. Questo anniversario da nozze d’oro è stato l’occasione per Massimo Calamelli, figlio dei fondatori Dante e Elda – che oggi ha quasi 94 anni – di ripensare a quando la gelateria nacque nel 1976, ed esisteva ancora la figura del gelatiere con le sue ricette segretissime che vendeva all’imprenditore cui faceva consulenza. Massimo, classe 1966, entrò in gelateria a 13 anni, finite le medie "perché doveva", qualche anno dopo i fratelli Stefano e Gloria, e anche se all’inizio non fu colpo di fulmine, poi si innamorò di questo mondo a 18 anni e da allora gli è rimasto fedele. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capo Nord compie 50 anni. Nozze d’oro in gelateria. Grande festa con i clienti

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