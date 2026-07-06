Rutte | Putin è sempre più disperato

La Russia ha lanciato un nuovo attacco con droni e missili contro le città ucraine, con un episodio avvenuto ieri sera. Un rappresentante ha affermato che tutti gli alleati devono contribuire per garantire il supporto all’Ucraina, sottolineando che la sicurezza del paese è collegata alla difesa collettiva. Nel frattempo, un commento ha descritto il leader russo come sempre più disperato.

“La Russia continua a sferrare attacchi con droni e missili contro le città ucraine, proprio ieri sera si è verificato un altro terribile attacco. E vorrei essere chiaro: tutti gli alleati devono fare la loro parte affinché il nostro sostegno all’Ucraina continui ad arrivare, perché la sicurezza dell’Ucraina è strettamente legata alla nostra”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte nel corso della conferenza stampa pre vertice. “Putin è sempre più disperato, l’Ucraina sta facendo molto meglio sul campo di battaglia della Russia negli ultimi 2-3 mesi”. “Il Forum sull’industria della difesa del vertice Nato, che ospiteremo... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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