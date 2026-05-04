Putin è sempre più paranoico

Un rapporto di intelligence europeo indica che il presidente russo ha rafforzato le misure di sicurezza personali negli ultimi mesi. Le fonti riferiscono di un incremento delle precauzioni adottate, con controlli più stringenti e una presenza maggiore di agenti al suo fianco. La notizia arriva in un momento di tensioni politiche tra la Russia e altri paesi. Finora, nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sulle motivazioni di tali provvedimenti.

Secondo un rapporto di intelligence europeo il presidente russo ha aumentato le misure di sicurezza attorno a sé, per paura di essere ucciso o deposto Secondo il rapporto di un’agenzia di intelligence europea ottenuto da varie testate, tra cui l’emittente statunitense CNN, negli ultimi mesi il presidente russo Vladimir Putin ha rafforzato la sicurezza attorno a sé perché teme di essere ucciso o deposto con un colpo di stato. I media non dicono di quale agenzia di intelligence si tratti, né in quale paese abbia sede. Secondo il rapporto, Putin avrebbe ordinato l’installazione di sistemi di sorveglianza nelle case dei suoi collaboratori più stretti, inclusi cuochi, fotografi e guardie del corpo.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Putin è sempre più paranoico Putin Grows Increasingly Paranoid Notizie correlate Leggi anche: Perché Putin è sempre più prigioniero di Trump dopo l’attacco americano in Iran Leggi anche: Florencia Andreola spiega i meccanismi che ci hanno allontanato dallo spazio pubblico, sempre più luogo di consumo o passaggio, sempre meno di sosta e condivisione. Sempre più percepito come pericoloso, sempre meno nostro