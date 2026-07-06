Rubati soldi e gioielli Ladri in due villette e auto ’sfregiata’

Venerdì notte, due case a Seano sono state prese di mira da due ladri che sono entrati in entrambe le abitazioni mentre le famiglie erano assenti. I malviventi hanno rubato gioielli e contanti, portando via un ingente bottino. Durante il colpo, una vettura è stata danneggiata in modo significativo. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

Doppio colpo venerdì notte a Seano. I ladri sono entrati in due villette adiacenti mentre le famiglie erano al mare. Il bottino è ingente: tutti i gioielli e i contanti. Il furto è stato scoperto sabato alle 22 quando Desireè Baldi è rientrata per prima con i bambini, uno di 5 anni e uno di 10 mesi. "Dagli infissi rotti - racconta la donna che lavora come ispettore tessile nel settore medicale - ho capito che c’erano stati i ladri e mi sono chiusa in automobile con i bambini in attesa dei carabinieri. Sono arrivati da Montemurlo". Desireè e il marito abitano in via Agnoletti e nella villetta adiacente ci sono i suoceri che avevano lasciato una delle automobili parcheggiata nel giardino interno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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