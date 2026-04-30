Nel fine settimana di festa, diverse villette sono state prese di mira da ladri che hanno saccheggiato borse griffate, contanti e gioielli. Gli episodi si sono susseguiti in varie zone della città, con le abitazioni prese di mira durante l’assenza dei proprietari. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi, senza ancora aver individuato i responsabili. Nessuna persona è rimasta ferita durante i furti.

Bologna, 30 aprile 2026 – Hanno approfittato del weekend di festa, consapevoli della probabile assenza dei proprietari di casa. E sono entrati in azione. I soliti topi d’appartamento hanno imperversato questa volta tra le villette Liberty di via Albertazzi, alle spalle del policlinico Sant’Orsola. I carabinieri della compagnia Bologna Centro sono al lavoro per identificare gli autori dei colpi in casa, che si sarebbero consumati tra sabato e domenica, con i proprietari che, rientrati dal fine settimana fuori, si sono trovati di fronte alla brutta sorpresa e non hanno potuto fare altro che sporgere denuncia. Un brutto copione già vissuto da migliaia di famiglie bolognesi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raffica di furti nel fine settimana di festa: svaligiate villette in serie. “Rubati borse griffate, contanti e gioielli”

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