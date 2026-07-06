ladri in azione nelle case rubati gioielli e contanti

Nella serata di ieri, alcuni ladri sono entrati nelle case di via Albergati e via Hercolani, a Medicina. Hanno rubato gioielli e contanti, creando preoccupazione tra i residenti. Le forze dell’ordine sono state chiamate sul posto, ma al momento non ci sono ancora dettagli sulle modalità del furto o sull’identità degli autori. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Ladri in azione a Medicina. L’altra sera si sono introdotti nelle abitazioni di via Albergati e di via Hercolani, mettendo in allarme i residenti e portandosi via un bottino importante. È accaduto giovedì sera. Nel primo caso, i ladri non sono riusciti a prendere nulla in quanto la signora era in casa e li ha messi in fuga urlando. Attorno alle 22.10 hanno provato a entrare dentro una casa, ma hanno prima puntato la luce all’interno dell’abitazione e la proprietaria, che era presente, ha iniziato a gridare, spaventando così i visitatori notturni e facendoli scappare. La donna ha chiamato i carabinieri. Da quel poco che è riuscita a registrare durante quei momenti concitati, uno di loro era piuttosto basso, giovane e indossava un cappellino scuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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