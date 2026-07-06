Al parco vicino a Rondò sono intervenuti i servizi di emergenza a causa di un episodio violento. Il luogo, da tempo segnalato per bivacchi, spaccio, consumo di droga e alcol, ha visto un nuovo episodio preoccupante. Testimoni riferiscono che la situazione era nota e che prima o poi si sarebbe verificato qualcosa di grave. La zona è stata transennata mentre i soccorritori hanno gestito la situazione.

"Quel parco è ricettacolo di bivacco, spaccio, uso di stupefacenti, consumo di alcolici, da molto tempo. Era solo questione di tempo, ma era una certezza che prima o poi sarebbe stato scenario di qualche accadimento increscioso". I residenti del Rondò e di via Fratelli Bandiera lo sanno bene: i giardini XXV Aprile, dove venerdì sera un 19enne egiziano è stato accoltellato da una banda di connazionali, fa paura. "Numerosi cocci di bottiglie di birra e rifiuti fanno da contorno all’area giochi. È un’indecenza - denuncia Ruggiero Lamonaca, che un paio di anni fa aveva anche fondato un comitato di quartiere per chiedere più sicurezza - I cittadini di questo quartiere non sono di serie B e i genitori hanno diritto ad avere un parco sicuro e decente in cui portare i propri figli". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rondò, emergenza anche al parco: "Non siamo cittadini di serie B"

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