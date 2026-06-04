Nel quartiere di Sesto San Giovanni, un’area di recente insediamento di “presidi popolari serali” ha attirato l’attenzione. Fratelli d’Italia li ha definiti così, mentre l’opposizione li ha criticati come propaganda a un anno dalle elezioni. La decisione arriva in un contesto di crescente insicurezza, con residenti che segnalano un aumento di episodi di violenza negli ultimi tre anni.

Sesto San Giovanni (Milano) – «Presidi popolari serali», li ha ribattezzati Fratelli d’Italia. «Propaganda a un anno dalle elezioni», risponde l’opposizione e una platea di residenti di un quartiere ormai esasperato dal l’escalation di violenza che vive da tre anni. Dopo l’accoltellamento in pieno pomeriggio in piazza Oldrini, in mezzo a mamme e bambini all’uscita dal supermercato, il partito di Giorgia Meloni organizza due flashmob nelle piazze più calde del Rondò. https:www.ilgiorno.itmilanocronacasesto-accoltellato-pasquetta-arresti-o9ldd0x8 Il primo appuntamento sarà domani proprio in piazza Oldrini. «Per alcune ore saremo in piazza, per ribadire la nostra presenza e la vicinanza ai cittadini perbene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sesto, l’emergenza sicurezza al Rondò: arrivano i “presidi popolari serali”

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