In pieno giorno, in piazza Oldrini nel quartiere del Rondò, due stranieri si sono affrontati con coltellate mentre famiglie e clienti uscivano dal supermercato e si trovavano nel parco giochi. L’episodio si è verificato davanti a numerosi testimoni, senza che ci fosse un intervento immediato delle forze dell’ordine. La scena ha creato sconcerto tra i presenti, alcuni dei quali hanno assistito alla lite senza intervenire.

Sesto San Giovanni (Milano) –Non era bastata la nottata di spar i per tutto il quartiere del Rondò. In piazza Oldrini, in pieno giorno, d ue stranieri si sono accoltella ti, tra le famiglie al playground e che uscivano dall’Esselunga con la spesa in mano. "È stato davvero spaventoso. Stavo uscendo dal supermercato insieme alla mia bambina piccola - racconta una signora - Erano circa le 17. Da tempo il quartiere è diventato caldo, ma questo episodio credo che segni un punto di non ritorno ”. Lo dicono anche i residenti più miti. “Ormai non se ne può più”. Sul posto sono arrivati gli operatori sociosanitari del 118, con un’ambulanza e un’automedica, oltre a due pattuglie della polizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sesto, emergenza criminalità al Rondò: coltellate in pieno giorno in piazza

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