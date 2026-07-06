Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | la Spagna elimina il Portogallo di Conceicao e Ronaldo

La Spagna ha eliminato il Portogallo con una vittoria durante i Mondiali 2026. La partita è terminata con un risultato che ha favorito la squadra spagnola, portandola agli ottavi di finale. La fase a gironi si è conclusa con questa eliminazione, che ha influenzato la classifica generale del torneo. Le prossime sfide si svolgeranno negli ottavi, con le squadre qualificate che si preparano per le successive fasi della competizione. I risultati delle partite sono aggiornati in tempo reale.

Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti in diretta su fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026: dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali e finale. Tutti gli aggiornamenti LIVE su .? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie bianconere. Clicca qui! Risultati Mondiali 2026. OTTAVI DI FINALE. 6 LUGLIO Portogallo Spagna 0-1 (91? Merino) Messico Inghilterra 2-3 (36? Bellingham, 38? Bellingham, 42? Quinones, 60? Kane, 69? rig. Jiménez) 5 LUGLIO Brasile Norvegia 1-2 (79’ Haaland, 90’ Haaland, 90’+7? Neymar rig.) 4 LUGLIO Paraguay-Francia 0-1 (70’ Mbappé) Canada-Marocco 0-3 (50? Ounahi, 82? Ounahi, 98? Rahimi) SEDICESIMI DI FINALE. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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