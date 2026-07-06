Un uomo di 29 anni è stato arrestato dopo aver lanciato massi e un tronco dal Muro Torto contro le auto in transito, rischiando di causare gravi incidenti. L’episodio è avvenuto domenica 5 luglio in uno dei punti più trafficati della città. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto diverse segnalazioni e ha fermato il responsabile sul posto. Non risultano feriti gravi tra i veicoli colpiti, ma l’episodio ha provocato momenti di panico tra gli automobilisti.

Ha rischiato di trasformarsi in una tragedia la folle mattinata di domenica 5 luglio al Muro Torto, uno degli assi viari più trafficati della Capitale. Un romano di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a danneggiamento, minacce, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver lanciato dal cavalcavia di Villa Borghese pesanti pietre e un tronco d’albero contro le auto in transito. L’allarme è scattato intorno alle 9 del mattino. Il giovane si trovava su viale Gabriele D’Annunzio, nel tratto che sovrasta il Muro Torto, quando ha iniziato a raccogliere grossi sassi, alcuni dal peso di quasi dieci chilogrammi, e un tronco di circa cinque chili, scaraventandoli nel vuoto verso i veicoli che percorrevano la strada in direzione di piazza del Popolo e via Veneto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roma, lancia massi e un tronco dal Muro Torto contro le auto: arrestato un 29enne per tentato omicidio

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