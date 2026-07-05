Un uomo di 29 anni è stato arrestato dopo aver lanciato un tronco e una pietra di 9 chili sulle auto in transito su viale del Muro Torto, nel centro di Roma. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto diverse segnalazioni. L’uomo si trovava sulla terrazza che affaccia sulla strada e ha iniziato a scagliare oggetti contro i veicoli, causando potenziali pericoli per gli automobilisti.

Ha iniziato a lanciare sassi e oggetti sulle auto in transito su viale del Muro Torto a Roma dalla terrazza che costeggia la strada nel pieno centro della Capitale. E oltre a un’auto privata, ha colpito anche un mezzo della polizia locale. Un uomo di 29 anni è stato portato in commissariato, dopo l’intervento della polizia di Stato che lo ha bloccato. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma gli eventuali danni potevano essere gravissimi. Fra gli oggetti ritrovati a terra c’erano anche una pietra del peso di 9 chili e un grosso tronco. L’uomo, con diversi precedenti per reati come oltraggio, lesioni e percosse, è stato arrestato per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Lancia un tronco e una pietra di 9 chili sulle auto in transito a Roma: arrestato 29 enne

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