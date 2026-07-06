Roma inaugurato il nuovo reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale Sandro Pertini

È stato aperto questa mattina il nuovo reparto di Medicina d’Urgenza nell’ospedale Sandro Pertini. La cerimonia ha visto la partecipazione del presidente della Regione Lazio, del direttore generale della ASL Roma 2 e del presidente del Municipio IV di Roma Capitale. La struttura, situata all’interno dell’ospedale, si aggiunge alle aree dedicate all’emergenza sanitaria. La nuova struttura è stata allestita per migliorare i servizi di pronto soccorso.

Roma, 6 luglio 2026 – È stato inaugurato questa mattina il nuovo reparto di Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Sandro Pertini, alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, del direttore generale della ASL Roma 2, Francesco Amato, e del presidente del Municipio IV di Roma Capitale, Massimiliano Umberti. L’iniziativa si è aperta con la visita al reparto ed è proseguita con gli interventi istituzionali presso l’ Aula Egidio Sesti, nella Palazzina C, anch’essa ristrutturata nell’ambito dei lavori PNRR di adeguamento antisismico. Lo spazio è destinato a diventare il nuovo polo formativo di Roma Nord della ASL Roma 2. Il nuovo reparto al Pertini: 20 posti letto di terapia sub-intensiva. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Si parla di: Asl Roma 2, inaugurata al Pertini la nuova Medicina d’Urgenza.

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