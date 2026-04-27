Cardarelli il nuovo reparto di Medicina d' Emergenza-Urgenza raccontato in un video sui social dagli operatori
Un video diffuso sui social mostra gli operatori del Cardarelli che parlano delle loro emozioni e aspettative in vista dell'apertura del nuovo reparto di Medicina d'Emergenza-Urgenza. La struttura rappresenta una novità per l'ospedale napoletano, dedicata alla gestione dei pazienti critici che devono essere stabilizzati. Nel video, gli operatori condividono le loro impressioni sull'importanza di questa struttura per il pronto intervento.
Un video sui social girato tra gli operatori per raccontare aspettative ed emozioni associate all'apertura del nuovo reparto di medicina di urgenza del Cardarelli, una novità assoluta all'interno dell'ospedale napoletano per la gestione del paziente critico che necessita di essere stabilizzato.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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