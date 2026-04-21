Ospedale Piombino inaugurato il reparto di Psichiatria con nove posti letto | Nuovo servizio di diagnosi e cura per risposte tempestive
L’ospedale di Piombino ha aperto il nuovo reparto di Psichiatria con nove posti letto, disponibile da lunedì 20 aprile. L’investimento complessivo supera il milione di euro e ha comportato alcuni rinvii rispetto alle scadenze iniziali. La struttura fornisce ora un servizio dedicato alla diagnosi e alla cura delle problematiche psichiatriche, offrendo risposte più immediate ai pazienti della zona.
Un investimento di oltre un milione di euro, qualche disagio per rinvii vari rispetto alle tempistiche previste ma da ieri, lunedì 20 aprile, finalmente anche l'ospedale Villamarina di Piombino avrà il suo reparto di Psichiatria con un nuovo servizio di diagnosi e cura. Un'inaugurazione accolta.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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