Ospedale Piombino inaugurato il reparto di Psichiatria con nove posti letto | Nuovo servizio di diagnosi e cura per risposte tempestive

L’ospedale di Piombino ha aperto il nuovo reparto di Psichiatria con nove posti letto, disponibile da lunedì 20 aprile. L’investimento complessivo supera il milione di euro e ha comportato alcuni rinvii rispetto alle scadenze iniziali. La struttura fornisce ora un servizio dedicato alla diagnosi e alla cura delle problematiche psichiatriche, offrendo risposte più immediate ai pazienti della zona.