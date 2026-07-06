Risultato straordinario grazie Ascoli | Fioravanti è il secondo sindaco più amato d’Italia perde la vetta ma resta sul podio

Il sindaco di Ascoli Piceno ottiene il 65% di gradimento, posizionandosi come il più amato nelle Marche e il secondo in Italia. Il suo consenso, però, è in diminuzione rispetto al 73,9% del giorno dell’elezione. La classifica, pubblicata dal Sole 24 Ore, evidenzia questa perdita di consensi, mantenendolo comunque sul podio dei primi tre sindaci più apprezzati nel paese.

Resta Marco Fioravanti, il sindaco di centrodestra di Ascoli Piceno, con il 65% di gradimento, il primo cittadino più amato nelle Marche. Ma il consenso nei suoi confronti, registrato nella classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, è in calo, considerando il 73,9% registrato nel giorno dell’elezione. Ovvero -8,9%. Pur restando nella Top 5 dei sindaci d’Italia, scende dal primo al secondo posto rispetto all’anno scorso, quando il gradimento era del 70%. Ha preso il suo posto, in vetta alla classifica, la sindaca di Firenze Sara Fusaro per un punto, col 66% (consenso in aumento del 5,4%). Medaglia di bronzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, con il 64%, che aumenta dell’1,1% quanto ottenuto nelle urne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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