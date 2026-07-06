Con il 66% di gradimento il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, è il governatore più apprezzato in Italia secondo la classifica Governance Poll 2026, stilata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Al suo primo mandato come presidente di Regione, l'ex sindaco di Bari, espressione della coalizione fra centrosinistra e M5S, registra una crescita di due punti percentuali rispetto alle elezioni amministrative dello scorso novembre. Quanto alla classifica dei sindaci più apprezzati, al 19mo posto - primo fra i pugliesi - c'è il sindaco di Bari Vito Leccese (centrosinistra), che però con il 56,5% di consenso perde il 13,8% rispetto al giorno della sua elezione, avvenuta nel 2024, e il 4,5% rispetto alla Governance Poll 2025. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Governance Poll 2026, Decaro trionfa tra i governatori: è il più amato d'Italia. Leccese, sindaco di Bari, perde consensi

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