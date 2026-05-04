Portofino scala la vetta | è il secondo borgo più desiderato d’Italia con prezzi da ' red carpet'

Portofino si conferma come uno dei borghi più ambiti in Italia, posizionandosi al secondo posto tra i luoghi più desiderati. Le sue case colorate e la piazza centrale attirano molti visitatori, attratti dall’atmosfera esclusiva e dalla possibilità di vivere momenti di relax in un contesto riservato. I prezzi delle proprietà e dei servizi sono tra i più elevati del paese, riflettendo la sua popolarità tra chi cerca un’esperienza di lusso.