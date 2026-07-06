Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | Portogallo Spagna ferme sullo 0-0

Durante le partite di oggi ai Mondiali 2026, Portogallo e Spagna si sono affrontate senza segnare reti, finendo 0-0. Sono stati aggiornati i risultati e la classifica delle fasi a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale del torneo. Per la prima volta, questa edizione si svolge in tre paesi ospitanti: Canada, Messico e Stati Uniti.

Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti su tutte le gare di fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale del torneo. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026, che per la prima volta nella storia si svolgeranno in 3 nazioni ospitanti diverse: Canada, Messico e Stati Uniti d’America. Questo tutto il percorso delle varie squadre dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali, fino alla finale. Segui qui tutti gli aggiornamenti LIVE. Risultati Mondiali 2026. OTTAVI DI FINALE 6 LUGLIO Portogallo Spagna 0-0 LIVE 5 LUGLIO Messico Inghilterra 2-3 (36? Bellingham, 38? Bellingham, 42? Quinones, 60? Kane, 69? Jimenez) Brasile Norvegia 1-2 (79? Haaland, 90? Haaland, 90+10? Neymar rig. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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