Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | in campo Portogallo Spagna

Durante le partite dei Mondiali 2026, il Portogallo e la Spagna sono scesi in campo nelle rispettive gare di fase a gironi. Sono stati aggiornati i risultati delle partite, con alcune squadre che hanno ottenuto vittorie e altre sconfitte, influenzando la classifica generale del torneo. La competizione si svolge per la prima volta in tre paesi diversi, includendo il Canada, il Messico e gli Stati Uniti.

Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti su tutte le gare di fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale del torneo. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026, che per la prima volta nella storia si svolgeranno in 3 nazioni ospitanti diverse: Canada, Messico e Stati Uniti d’America. Questo tutto il percorso delle varie squadre dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali, fino alla finale. Segui qui tutti gli aggiornamenti LIVE. Risultati Mondiali 2026. OTTAVI DI FINALE 6 LUGLIO Portogallo Spagna 0-0 LIVE 5 LUGLIO Messico Inghilterra 2-3 (36? Bellingham, 38? Bellingham, 42? Quinones, 60? Kane, 69? Jimenez) Brasile Norvegia 1-2 (79? Haaland, 90? Haaland, 90+10? Neymar rig. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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