Chi comanda nei ristoranti asiatici di Milano tra stelle Michelin piatti iconici e fatturati milionari

Un’indagine Ipsos rivela che la cucina asiatica, con piatti come noodles, ramen e dim sum, sta crescendo in popolarità e influenza a Milano. La cultura orientale non è più considerata una moda passeggera, ma sta plasmando gusti, stili di vita e abitudini quotidiane. La presenza di ristoranti con stelle Michelin e fatturati elevati testimonia questa tendenza.

Noodles, ramen, dim sum: la cucina asiatica piace, sempre di più. Secondo una recente indagine Ipsos la cultura orientale non è più una moda passeggera, ma una vera e propria influenza capace di plasmare gusti, stili di vita e abitudini quotidiane. Dallo studio, condotto su un campione di giovani. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Ho provato i Peggiori Ristoranti Cinesi di Milano (DA CHIUDERE)

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