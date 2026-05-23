L' azienda brianzola con orto palestra e mensa con menù personalizzati insegna ai dipendenti a costruirsi la bicicletta

Un'azienda brianzola organizza corsi per insegnare ai dipendenti come costruire la propria bicicletta. L'iniziativa fa parte di un progetto più ampio che include un orto, una palestra e una mensa con menù personalizzati. L’obiettivo è promuovere il benessere dei lavoratori attraverso attività pratiche e salutari. La società si distingue per il suo approccio che punta a migliorare l’ambiente lavorativo e la qualità della vita dei dipendenti, andando oltre la semplice produzione.

Che fosse un’azienda diversa dalle altre è dato risaputo. Un’azienda dove, non solo si pensa all’aspetto prettamente produttivo, ma anche alla salute e al benessere dei dipendenti. Un’attenzione che si declina con il frutteto e l’orto biologico dove poter fare gratis la spesa, con la palestra. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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