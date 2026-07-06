Le squadre di Serie A hanno iniziato i ritiri pre-stagionali in Italia, spostandosi dalla Lombardia alle Alpi. La maggior parte dei club ha scelto di allenarsi nel Paese, preferendo strutture vicine alle proprie città e ai tifosi, evitando trasferte all’estero. Questa scelta mira a mantenere un legame più stretto con le radici e la comunità locale. Le sessioni di preparazione si svolgono in diverse località italiane, con allenamenti che durano alcune settimane prima dell’inizio del campionato.

Come la pasta, anche la stagione calcistica dovrebbe dare molte più soddisfazioni quando è “fatta in casa”. O perlomeno è quanto si aspettano la maggior parte dei club di Serie A, quelli che hanno scelto di girare a largo dai ritiri all’estero per stare il più vicino possibile ai propri tifosi, alle proprie radici, alla propria casa, appunto. Se è innegabile che la questione economica possa avere un suo peso - non a caso alcune ricche tournée post-ritiro resistono all’autarchia delle preparazioni estive -, ha anche il suo peso il fatto che i ritiri distanti diverse centinaia di chilometri possono comportare delle complicazioni logistiche e maggiore stress per staff e calciatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Riparte la Serie A: dalla Lombardia alle Alpi, dall'Italia all'estero la mappa dei ritiri

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