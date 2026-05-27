Fisco la mappa dei pignoramenti in Italia | Lazio Campania e Lombardia a rischio blocco conti corrente

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha avviato una campagna di recupero crediti rivolta ai grandi debitori, con l’obiettivo di bloccare i conti correnti bancari. Le regioni più coinvolte sono Lazio, Campania e Lombardia, dove si registra un maggior numero di pignoramenti. Questa misura si inserisce in una strategia più ampia di recupero delle somme dovute, con un focus su chi ha debiti rilevanti con il fisco. La procedura interessa principalmente soggetti con debiti di importo elevato.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha avviato in questi giorni una massiccia campagna di recupero crediti che punta a congelare i conti correnti bancari dei grandi debitori. Un'offensiva chirurgica che si concentrerà per il 50% in sole tre regioni. Ecco la mappa del rischio e come funziona la procedura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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