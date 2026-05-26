Giro d’Italia si riparte con le Alpi svizzere | Bellinzona-Carì può incendiare la corsa
Dopo il riposo, il Giro d’Italia riprende con la tappa Bellinzona-Carì, lunga 164 km e con un finale in salita. La corsa attraversa le Alpi svizzere, con il traguardo in quota a 2.000 metri. La salita finale potrebbe cambiare la classifica generale, con i favoriti chiamati a rispondere agli attacchi. La tappa si disputa oggi, con numerosi ciclisti che cercano di guadagnare posizioni prima delle ultime tappe.
Dopo l’ultimo giorno di riposo, il Giro d’Italia 2026 entra nella sua fase decisiva con la sedicesima tappa, interamente in Svizzera: 113 chilometri da Bellinzona a Carì, Una frazione breve, ma tutt’altro che semplice, con quasi 3000 metri di dislivello e un arrivo in salita destinato a pesare sulla classifica generale. Da qui in avanti, insomma, si scherza poco: le gambe parleranno piano dei comunicati stampa. La prima parte di gara prevede un circuito da ripetere due volte, con le salite di Torre, 4,7 chilometri al 5,6%, e Leontica, 3 chilometri all’8,3%. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
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