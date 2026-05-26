Dopo l’ultimo giorno di riposo, il Giro d’Italia 2026 entra nella sua fase decisiva con la sedicesima tappa, interamente in Svizzera: 113 chilometri da Bellinzona a Carì, Una frazione breve, ma tutt’altro che semplice, con quasi 3000 metri di dislivello e un arrivo in salita destinato a pesare sulla classifica generale. Da qui in avanti, insomma, si scherza poco: le gambe parleranno piano dei comunicati stampa. La prima parte di gara prevede un circuito da ripetere due volte, con le salite di Torre, 4,7 chilometri al 5,6%, e Leontica, 3 chilometri all’8,3%. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Giro d’Italia, si riparte con le Alpi svizzere: Bellinzona-Carì può incendiare la corsa

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