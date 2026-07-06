McTominay è già a Dimaro per il ritiro del Napoli, mentre si discute ancora sull’ingaggio per il rinnovo. Con lui sono presenti anche Lang e Olivera, entrambi reduci dal Mondiale, ma tornati subito a casa.

A Dimaro con Lang e Olivera. McTominay sarà in ritiro col Napoli già a Dimaro. Con lui, anche Lang e Olivera. Tre reduci dal Mondiale che però sono tornati subito a casa. Le vacanze le stanno ultimando e potranno essere a disposizione di Allegri che nei due ritiri darà vita a un approfondito osservatorio. Dovrà studiare la rosa del Napoli per osservare le caratteristiche dei calciatori e comprendere se potranno essere utili alla causa azzurra e come impiegarli. De Laurentiis vuole che il tecnico livornese rivaluti il mercato dell’anno scorso considerato un fallimento viste le bocciature di Lang, Lucca e anche Beukema. Oltre a De Bruyne. Lo scozzese, scrive il Corsport, sarà a Dimaro il 17 luglio (fino al 27). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay sarà già a Dimaro, per il rinnovo si discute ancora dell’ingaggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

McTominay-Napoli, rinnovo in stallo: la distanza sull’ingaggio, i piani di De Laurentiis e Mourinho che sogna il ritornoLe trattative per il rinnovo di contratto di un centrocampista con il club sono in stallo, a causa della distanza sull’ingaggio.

Napoli McTominay, trattativa continua: rinnovo fino al 2030, ottimismo nonostante la distanza sull’ingaggioIl Napoli e Scott McTominay stanno negoziando il rinnovo del contratto, con proposta di prolungamento fino al 2030.

Temi più discussi: Calciomercato Napoli, rinnovo di McTominay e poi gli acquisti; McTominay sarà già a Dimaro, per il rinnovo si discute ancora dell’ingaggio; Scozia ad un passo dall'eliminazione, poi le vacanze: ecco quando McTominay sarà a disposizione di Allegri!; Napoli, non si scherza per McTominay: ADL spinge per il rinnovo con adeguamento.

SCOTT MCTOMINAY NAPOLI Secondo Il Mattino vanno delineandosi sempre meglio i dettagli del nuovo accordo tra lo scozzese e il club azzurro: sarà ancora più leader #Napoli #McTominay x.com

Napoli, non si scherza per McTominay: ADL spinge per il rinnovo con adeguamentoMcTominay sarà ancora più vitale sotto la guida di Max Allegri, ma il Napoli vuole prima blindarlo: De Laurentiis prepara il rinnovo con ingaggio ritoccato al rialzo Il Napoli vuole blindare i suoi gi ... tuttomercatoweb.com

Scotto: Allegri would keep Lukaku more than Lucca. Renewals: McTominay asked us to wait. reddit

McTominay al Mondiale, spettro eliminazione: il Napoli punta al rinnovoLa Scozia rischia di non qualificarsi alla seconda fase, il campione azzurro sarebbe a disposizione di Allegri già alla fine di luglio ... napoli.repubblica.it