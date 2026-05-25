CCNL Scuola 2025 27 riparte il confronto Snals | Confronto in presenza e valorizzazione del personale

Domani riprende il tavolo di confronto all’Aran sulla parte normativa del CCNL Istruzione e Ricerca 20252027, coinvolgendo Scuola, Università, Ricerca e Afam. Lo Snals ha annunciato che il focus sarà su incontri in presenza e sulla valorizzazione del personale. La discussione riguarda le norme contrattuali per il triennio, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici. Il confronto prosegue secondo il calendario stabilito tra le parti.

Riprende domani, all’Aran, il tavolo di confronto sulla parte normativa del CCNL Istruzione e Ricerca 20252027, che riguarda Scuola, Università, Ricerca e Afam. La trattativa arriva dopo la firma della sezione economica, avvenuta il 1° aprile scorso, e dopo l’incontro preliminare sulle norme svolto il 12 maggio. Al confronto saranno presenti tutte le organizzazioni sindacali rappresentative. Per lo Snals-Confsal, prima di entrare nel merito dei contenuti da modificare o integrare, è necessario chiarire il metodo di lavoro da seguire. Il sindacato ritiene prioritario mantenere un confronto secondo modalità tradizionali e in presenza. Serafini... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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