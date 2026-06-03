Finta multa da pagare su SEND | la truffa che imita il servizio PagoPA e svuota il conto corrente
Una truffa digitale sfrutta la piattaforma SEND di PagoPA, inviando falsi avvisi di multe via email o chat. Questi messaggi invitano a pagare una multa inesistente, con l’obiettivo di svuotare i conti correnti delle vittime. La frode imita il servizio ufficiale, inducendo gli utenti a cliccare su link o fornire dati bancari. Le autorità avvertono di verificare sempre le comunicazioni ufficiali e di diffidare da richieste di pagamento sospette.
Finti avvisi di multe via mail o chat, ma è la nuova truffa informatica che imita la piattaforma SEND di PagoPA per svuotare i conti. L'allarme del CERT-AGID e i consigli per non cadere nel tranello. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La finta multa da pagare gli zanza non perdono colpi!
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