A Riva del Garda, in occasione di Rebuild 2026, un rappresentante del Comune di Milano ha sottolineato l'importanza di partecipare all'evento per confrontarsi con professionisti e studiosi sui temi della rigenerazione urbana e delle abitazioni sostenibili. Durante l'incontro, sono stati discusso interventi rivolti alla riqualificazione delle aree urbane e alla promozione di soluzioni edilizie più ecocompatibili. La partecipazione si inserisce nelle strategie di sviluppo sostenibile adottate dall'amministrazione locale.

Riva del Garda (Tn), 13 mag. (Adnkronos) - “Per il Comune di Milano è importante essere presenti a REbuild per condividere esperienze con esperti, operatori e studiosi impegnati sui temi della sostenibilità nell'ambiente costruito”. Lo ha dichiarato Fabio Bottero, assessore all'Edilizia residenziale pubblica del Comune di Milano, intervenendo nel corso della dodicesima edizione di REbuild 2025, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile nel settore delle costruzioni, in programma dal 12 al 13 maggio al Centro Congressi di Riva del Garda. “Negli ultimi anni abbiamo investito, anche attraverso fondi europei, in...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rebuild 2026, Bottero (Comune Milano): "Rigenerazione urbana e case sostenibili al centro degli interventi"

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