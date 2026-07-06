Cavo Confcommercio | Rigenerare centri storici per rilanciare vivibilità
Un rappresentante di Confcommercio ha affermato che è necessario concentrare gli sforzi sulla rigenerazione dei centri storici per migliorare la loro vivibilità. L’obiettivo è trasformarli in ambienti sostenibili per tutti, ripristinando le condizioni che permettano un utilizzo equilibrato e accessibile di questi spazi. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di un intervento a Roma, evidenziando l’importanza di interventi mirati per rivitalizzare queste aree.
Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “Dobbiamo tornare a concentrare la nostra attenzione sui centri storici affinché diventino nuovamente un ecosistema sostenibile per tutti. Solo così il commercio potrà rifiorire”. Lo ha detto Alessandro Cavo, consigliere Confcommercio per i centri storici e presidente Confcommercio Genova, a margine della presentazione della quarta edizione di Eco 2026 - Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, svoltasi nella sede nazionale di Anci a Roma, evento dedicato ai temi della mobilità sostenibile, della rigenerazione urbana e delle città intelligenti. “Le attività commerciali non sono soltanto... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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