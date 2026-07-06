Cavo Confcommercio | Rigenerare centri storici per rilanciare vivibilità

Notizia in breve

Un rappresentante di Confcommercio ha affermato che è necessario concentrare gli sforzi sulla rigenerazione dei centri storici per migliorare la loro vivibilità. L’obiettivo è trasformarli in ambienti sostenibili per tutti, ripristinando le condizioni che permettano un utilizzo equilibrato e accessibile di questi spazi. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di un intervento a Roma, evidenziando l’importanza di interventi mirati per rivitalizzare queste aree.