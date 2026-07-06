Riforma pensioni 2027 | chi non subirà l’aumento dell’età pensionabile e potrà uscire prima?

Dal 2027, l’età per la pensione di vecchiaia passerà da 67 a 67 anni e un mese, con un ulteriore aumento a 67 anni e 3 mesi previsto nel 2028. Chi avrà maturato i requisiti prima di questa data potrà uscire prima senza dover rispettare il nuovo limite. La riforma si applicherà ai nuovi requisiti pensionistici legati alla speranza di vita, senza coinvolgere chi avrà già raggiunto i requisiti precedenti.

Dal 2027 entrerà in vigore il primo aumento dei requisiti pensionistici legato alla crescita della speranza di vita. L’età per la pensione di vecchiaia salirà infatti da 67 anni a 67 anni e un mese, mentre dal 2028 è previsto un ulteriore incremento che porterà il requisito a 67 anni e 3 mesi. Non tutti i lavoratori, però, saranno interessati da questo innalzamento. La normativa prevede infatti alcune deroghe che consentiranno a determinate categorie di continuare ad andare in pensione con i requisiti attuali e, in alcuni casi, addirittura con quelli precedenti alla riforma del 2019. Si tratta di una distinzione importante, perché nel biennio 2027-2028 convivranno requisiti differenti a seconda della storia lavorativa e della tipologia di attività svolta. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

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