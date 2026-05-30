Pensioni tutti i lavori gravosi che evitano l'aumento dell'età pensionabile nel 2027 | l'elenco Inps

I lavori considerati "gravosi" danno diritto ad andare in pensione ignorando gli aumenti dell'età pensionabile che scatteranno nel 2027. L'Inps ha chiarito con una circolare che l'elenco di questi lavori è stato aggiornato, per evitare fraintendimenti o errori tecnici: ecco quali sono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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PENSIONE LAVORATORI PRECOCI 2026: requisiti, domanda, pensione anticipata

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