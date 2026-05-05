Riforma pensioni 2027 | età più alta e nuovi requisiti tutte le opzioni per uscire dal lavoro

Il sistema pensionistico italiano si appresta a subire modifiche significative a partire dal 2027, con l’aumento dell’età pensionabile e l’introduzione di nuovi requisiti per l’accesso alla pensione. Le novità si stanno definendo attraverso le norme approvate con la legge di Bilancio e i interventi normativi più recenti, tra cui il decreto Lavoro. Questi cambiamenti interesseranno le modalità di uscita dal mondo del lavoro e le condizioni di accesso alle prestazioni pensionistiche.

Il sistema pensionistico italiano si prepara a nuovi cambiamenti in vista del 2027. Le regole iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza grazie alle misure introdotte con l’ultima legge di Bilancio e ai più recenti interventi normativi, tra cui il decreto Lavoro. Nonostante ciò, il quadro resta in evoluzione e non si possono escludere ulteriori modifiche nei prossimi mesi. Sulla base delle norme già approvate, è comunque possibile tracciare uno scenario abbastanza preciso delle opportunità disponibili per chi intende andare in pensione nel 2027, tra requisiti più stringenti e alcune possibilità di uscita anticipata ancora attive. Pensione di vecchiaia e anticipata 2027: requisiti aggiornati.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

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