Rifiuti e riciclo i dati del dossier 2026 | crescono i comuni virtuosi in Toscana
In Toscana, aumenta il numero di comuni classificati come virtuosi nel riciclo, secondo il dossier 2026 di Legambiente. I dati mostrano una crescita nei territori che rispettano le norme di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti. La regione si distingue per l'incremento di queste località rispetto alle annualità precedenti. La relazione evidenzia una tendenza positiva nel settore della gestione dei rifiuti, con più comuni che adottano pratiche sostenibili.
Il dossier 2026 di Comuni Ricicloni, pubblicato da Legambiente, delinea un quadro aggiornato sulla gestione dei rifiuti in Italia, registrando indicatori in crescita per la Toscana. Nella regione, la popolazione servita da sistemi di raccolta definiti ‘Rifiuti Free’ ha raggiunto quota 303.902, con un aumento di oltre 98.000 cittadini rispetto all’anno precedente. Attualmente, le amministrazioni toscane capaci di contenere la produzione di indifferenziato sotto la soglia dei 75 kg per abitante sono 23, pari all’8,4% dei comuni del territorio. Nonostante i dati positivi, il contesto regionale mostra ancora margini di intervento: a fronte di una raccolta differenziata media del 68,28%, il riciclo effettivo dei materiali copre il 53%, mentre circa il 30% dei rifiuti prodotti finisce ancora in discarica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Comuni Ricicloni Sicilia 2025
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Non è soltanto una conferma, ma la dimostrazione che un modello di gestione dei rifiuti può continuare a migliorarsi anno dopo anno #rifiuti #riciclo #comuni #comuniricicloni #economiacircolare #gestionerifiuti #italia #raccolta #treviso #veneto x.com
Primo comune dell’Umbria per il riciclo dei rifiuti. Otto anni consecutivi al primo posto. Un orgoglio per tutta Calvi dell’Umbria. Per l’ottavo anno consecutivo, Calvi dell’Umbria è stato premiato da Legambiente nell’ambito della storica iniziativa Comuni Riciclon facebook
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