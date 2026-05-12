Cial Italia tra i Paesi Ue più virtuosi nel riciclo imballaggi in alluminio in 2025 tasso 69,5%

In Italia, il riciclo degli imballaggi in alluminio si mantiene su livelli elevati e stabili. Secondo dati recenti, nel 2025 il tasso di riciclo previsto sarà del 69,5 per cento, collocando il Paese tra quelli più virtuosi dell’Unione europea in questo settore. La percentuale di imballaggi riciclati si avvicina a quella di altri Paesi europei, confermando la buona tenuta del sistema di raccolta e trattamento.

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