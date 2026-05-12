Cial Italia tra i Paesi Ue più virtuosi nel riciclo imballaggi in alluminio in 2025 tasso 69,5%

Da webmagazine24.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, il riciclo degli imballaggi in alluminio si mantiene su livelli elevati e stabili. Secondo dati recenti, nel 2025 il tasso di riciclo previsto sarà del 69,5 per cento, collocando il Paese tra quelli più virtuosi dell’Unione europea in questo settore. La percentuale di imballaggi riciclati si avvicina a quella di altri Paesi europei, confermando la buona tenuta del sistema di raccolta e trattamento.

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(Adnkronos) – Il riciclo degli imballaggi in alluminio in Italia si conferma su livelli stabilmente superiori agli obiettivi europei: nel 2025 il sistema nazionale non solo centra i target Ue al 2025 (50%), ma anticipa ancora una volta anche quelli al 2030 (60%), grazie a una filiera consolidata e capace di gestire volumi in crescita.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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