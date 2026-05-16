In Puglia, la raccolta differenziata dei rifiuti mostra risultati ancora lontani dai standard europei, con solo 110 dei 257 comuni che superano il 70% di separazione dei materiali. La Regione ha deciso di destinare finanziamenti esclusivamente ai Comuni considerati virtuosi, ossia quelli che rispettano o superano questa soglia. La percentuale di Comuni che raggiungono l'obiettivo minimo rimane sotto la metà del totale, evidenziando una situazione ancora complessa in termini di gestione dei rifiuti nella regione.

Meno della metà dei Comuni pugliesi, 110 su 257, hanno raggiunto o superato il 70% di raccolta differenziata dei rifiuti, l'obiettivo minimo fissato dall'Unione europea. Un ritardo che la Giunta Decaro è chiamato a colmare. Sono soprattutto le grandi città ad essere molto in ritardo: Foggia, Bari, Brindisi, Taranto su tutte. Allo stesso tempo, però, occorre consolidare e far crescere ulteriormente il risultato dei centri virtuosi, per questo motivo la Regione ha pubblicato un avviso da 4 milioni di euro per selezionare progetti per il potenziamento della raccolta, un “premio” a chi, nel 2025, ha contribuito a far fare passi in avanti alla Puglia in tema di rifiuti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Rifiuti, la differenziata in Puglia non decolla: la Regione finanzia solo i Comuni virtuosi

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