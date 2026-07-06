Le buste paga dei rider mostrano aumenti di pochi euro. Integrazioni una tantum dal 9 febbraio al 31 maggio sono di 3 euro e 9 centesimi, 57 o 96 centesimi, secondo documenti analizzati dalla Cgil.

Milano – Pochi spiccioli, un aumento nelle buste paga dei rider che a conti fatti “si traduce in pochi euro ”. Integrazioni “una tantum”, per coprire il periodo dal 9 febbraio al 31 maggio, di 3 euro e 9 centesimi, di 57 o di 96 centesimi, si legge in alcuni dei documenti esaminati dal sindacato Nidil-Cgil. Il risultato? Il miglioramento delle condizioni promesso da Glovo “è solo sulla carta”, soldi solo virtuali a causa di un meccanismo di calcolo che si traduce in una beffa per i ciclofattorini. L’inchieta per caporalato. La premessa è l’inchiesta per caporalato, coordinata dalla Procura di Milano, che tra lo scorso febbraio e marzo aveva portato al controllo giudiziario per le piattaforme del delivery Glovo e Deliveroo, accusate di versare ai rider inquadrati come lavoratori autonomi salari sotto la soglia di povertà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rider, l’analisi della Cgil sulle buste paga: “Gli aumenti? Solo pochi spiccioli”

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