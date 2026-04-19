Buste paga aumenti fino a 100 euro al mese | ecco chi guadagna di più e chi resta quasi fermo

Il governo ha reintrodotto il decreto lavoro del primo maggio, concentrandosi sulla riduzione delle tasse sulle buste paga. Secondo le ultime notizie, alcuni lavoratori riceveranno aumenti fino a 100 euro al mese, mentre altri vedranno salari invariati o quasi. La misura mira a modificare la distribuzione dei salari e ad alleggerire il carico fiscale, coinvolgendo diverse categorie di lavoratori.

Il tradizionale decreto lavoro del primo maggio torna al centro dell’agenda del governo con l’obiettivo di alleggerire il peso del fisco sulle buste paga. La linea, almeno per ora, è quella della continuità: niente rivoluzioni, ma una serie di interventi che dovrebbero confermare e ritoccare le.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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