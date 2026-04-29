Arriva il salario giusto | il piano di Meloni per alzare le buste paga Aumenti fino a 500 euro per infermieri e insegnanti

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto lavoro sul "salario giusto". Il testo prevede, tra le altre cose, la proroga dei bonus per le assunzioni dei giovani e di donne lavoratrici svantaggiate e nuove tutele per i rider.Cos'è il salario giustoIl decreto "stanzia quasi un miliardo di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Arriva il salario giusto, incentivi per 1 miliardo a chi 'non sottopaga'; Decreto Primo maggio, arriva il salario giusto e nuove norme sui rinnovi dei contratti; Lavoro, arriva il salario giusto; Decreto Lavoro, arriva il salario giusto.

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