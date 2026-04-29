Arriva il salario giusto | il piano di Meloni per alzare le buste paga Aumenti fino a 500 euro per infermieri e insegnanti

Da cataniatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto lavoro sul "salario giusto". Il testo prevede, tra le altre cose, la proroga dei bonus per le assunzioni dei giovani e di donne lavoratrici svantaggiate e nuove tutele per i rider.Cos'è il salario giustoIl decreto "stanzia quasi un miliardo di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Notizie correlate

Governo, arriva il “salario giusto”: infermieri e insegnanti festeggiano, fino a 500 euro in più in busta pagaIl governo guidato da Giorgia Meloni ha dato il via libera a un provvedimento di grande portata che mira a ridefinire il concetto di retribuzione in...

Meloni sul decreto Lavoro: «Niente incentivi per chi non paga un “salario giusto”». Aumenti in busta paga e contratti pirata: cosa ha detto la premier – Il videoLa premier Giorgia Meloni si è presentata in conferenza stampa, dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il nuovo decreto sul Lavoro.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Arriva il salario giusto, incentivi per 1 miliardo a chi 'non sottopaga'; Decreto Primo maggio, arriva il salario giusto e nuove norme sui rinnovi dei contratti; Lavoro, arriva il salario giusto; Decreto Lavoro, arriva il salario giusto.

arriva il salario giustoArriva il salario giusto, incentivi per 1 miliardo a chi 'non sottopaga''Quasi un miliardo di incentivi occupazionali, il taglio del cuneo oggi vale mille euro per chi ne guadagna 32mila' (ANSA) ... ansa.it

arriva il salario giustoArriva il salario giusto: il piano di Meloni per alzare le buste paga. Aumenti fino a 500 euro per infermieri e insegnantiIl testo varato dal consiglio dei ministri lega l'erogazione di alcuni incentivi al tipo di contratto firmato tra imprenditore e lavoratori: servirà una legittimazione dei sindacati più rappresentat ... today.it

Digita per trovare news e video correlati.