Studio USA svela perché alcuni tumori sono più aggressivi di altri | il ruolo delle dimensioni cellulari

Uno studio negli Stati Uniti ha rivelato che alcune forme di tumore risultano più aggressive a causa delle dimensioni delle cellule cancerose. I ricercatori hanno analizzato campioni di tessuto e riscontrato che le cellule più grandi tendono a proliferare più rapidamente e a diffondersi più facilmente. La ricerca sottolinea come le caratteristiche cellulari possano influenzare la crescita e la severità di alcuni tipi di tumore.

Ricercatori americani hanno determinato che alcuni tumori sono più aggressivi di altri a causa delle dimensioni delle cellule cancerose. È un'informazione preziosa per gli oncologi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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